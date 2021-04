Pacientes con enfermedades preexistentes vencieron a la COVID-19

Como una excelente noticia que llena de alegría y fuerza a la primera línea de batalla. Así ha sido considerada la recuperación de tres pacientes vulnerables con comorbilidades. Ellos estuvieron hospitalizados y llegaron superar a la COVID-19 en el hospital La Caleta, Chimbote (Áncash).

En el comunicado de prensa del hospital La Caleta, se dio a conocer que el primer caso se trata de un paciente de 74 años de edad con diabetes e hipertensión arterial, quien llegó hace ocho días en una situación crítica, con una saturación muy por debajo de lo normal.

El segundo caso fue el de una fémina de 46 años de edad, quien llegó del distrito de Coishco con saturación 84 y problemas en el pulmón izquierdo desde hace varios años. Junto a ella está otra paciente con graves problemas de salud que pudo salir adelante.

Testimonio desde la primera línea

“Sufro de uno de mis pulmones y soy paciente vulnerable, me contagié hace más de una semana. Afortunadamente me recuperé, ahora me voy agradecida con mi familia. Gracias por todo y respeten los protocolos al máximo”, manifestó la mujer de 46 años tras ser dada de alta.

