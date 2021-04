El principal nosocomio de EsSalud en la región Lambayeque ha colapsado. La delegada del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Celinda Ortiz Prieto, aseveró que más de 30 pacientes COVID-19 están en lista de espera para una cama hospitalaria y 53 para una cama UCI en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA). En tanto, la Defensoría del Pueblo intervino ante este problema.

Ortiz Prieto quien representa al HAAA en dicha organización gremial, solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público a fin de que el gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Gustavo Ganoza, y el director del nosocomio, Walder Carpio, actúen de manera diligente en beneficio de los pacientes.

La también cirujano pediatra, detalló que 20 ventiladores mecánicos no están operativos, pese a la alta demanda de pacientes. En ese sentido, planteó que en el área de la especialidad de psiquiatría se habiliten camas y puntos de oxígeno para el funcionamiento de los equipos de soporte ventilatorio.

Urgen soluciones

“Se necesita capacidad de respuesta y decisiones, además no necesariamente se instalaría el equipo completo de UCI, sino camas hospitalarias y puntos de oxígeno, lo que no tomaría mucho tiempo. De esta manera, se salvarían vidas, pues no es posible que existiendo lo recursos, no se actúe, mientras el número de fallecidos se incrementa”, expresó a La República.

Asimismo precisó que existe una lenta atención de las brigadas para el monitoreo de los pacientes que reciben tratamiento en sus viviendas.

“La atención médica debe ser oportuna para evitar complicaciones en los pacientes y así evitar que lleguen a UCI cuando no se cuenta con infraestructura hospitalaria”, remarcó.

Defensoría pedirá informes

Por su parte, el jefe de la Oficina Defensorial, Julio Hidalgo Reyes, señaló que el jefe de UCI del Hospital Almanzor Aguinaga, Julio Cossio, informó este problema.

“El médico intensivista se comunicó con los abogados de la Defensoría a consecuencia de esta problemática, es por eso que la Defensoría del Pueblo intervino en salvaguarda del derecho a la vida y a la salud de las personas”, enfatizó.

Asimismo, aseveró que solicitará un informe detallado a la Red Asistencial Lambayeque. “EsSalud tiene que ejecutar acciones de inmediato”, anotó.

La Oficina de Imagen Institucional del HAAA señaló que evalúan emitir un comunicado respecto a esta problemática.