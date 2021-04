Joven peruana gana su tercera beca y ahora estudiará maestría en Australia

Katherine Milagros López Álvarez es una de las miles de estudiantes peruanas que ha dado su mayor esfuerzo para acceder a una beca del Estado. A sus 24 años, la joven ha tenido la oportunidad de estudiar de esta forma desde que estaba en el colegio . “Mi familia siempre me ha inculcado que la educación transforma vidas y yo he querido dar todo mi esfuerzo para retribuir el apoyo de mis padres, por eso me puse como meta ganar becas”, afirmó.

La joven de 24 años, quien es originaria de Rioja, región San Martín, terminó la secundaria en un Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y luego ingresó a la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) para estudiar Geografía y Medio Ambiente. Esto último fue gracias a Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

La estudiante culminó la carrera en el quinto superior y, además, su tesis ganó dos fondos de investigación . Asimismo, desde el noveno ciclo se desempeña como jefa de Prácticas de la PUCP, puesto que casi siempre es ocupado por egresados.

Su objetivo siempre fue hacer un curso en el extranjero, por eso, desde la universidad, se preparó para postular a la Beca Presidente de la República, que ahora se denomina Beca Generación del Bicentenario.

Gracias a su desempeño logró ser seleccionada entre los postulantes y dentro de poco viajará a Australia para estudiar una maestría en Gestión Ambiental.

Katherine Milagros actualmente se encuentra en Rioja, donde ayuda a su mamá en un negocio de venta de comida. Además de trabajar y estudiar, se da un tiempo para dar consejos a jóvenes como ella que desean alcanzar becas para mejores oportunidades de estudio.

Es por eso que, en setiembre del 2020, creó su canal de YouTube Yo, becaria. En él comenzó a compartir su experiencia sobre las becas que ha ganado y a explicar varios temas. Entre ellos figuraron cómo lograr la carta de aceptación de una de las universidades elegibles en el extranjero o cómo prepararse para lograr la certificación del idioma inglés requerido .

“Cuando leo los comentarios que me dejan las personas sobre cómo les he podido ayudar es para mí una alegría indescriptible. Por eso, al grabar los videos me siento muy identificada con muchos jóvenes que tenemos un objetivo en común: nuestra superación personal en la educación y el mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, comentó en declaraciones a Pronabec.

La joven también difundió información valiosa por Facebook e Instagram. Para grabar los videos, ella ha contado con la ayuda de su hermana, quien precisamente es beneficiaria del Crédito Continuidad del Pronabec.

“Mi idea es seguir haciendo videos porque veo las ganas de los chicos por poder acceder a las becas. Cuando viaje a Australia, allí también podría compartir mi experiencia de estudios en el extranjero en un país con una lengua distinta”, apuntó Katherin.