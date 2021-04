Enel: cortes de luz en Lima y Callao del 19 al 25 de abril

Av. Insurgentes Mercado José Olaya, Urb. Cuidad Del Pescador Mz. MIII, Otro (Kiosco) av. Uno con Calle 26C esquina mercado José Olaya, Otros mercado José Olaya U.I. 21 Ciudad del Pescador, av. esquina av. Amancaes con Guillermo More, parque Comunal No. 1- calle 26 y Guillermo More S/N Urb. Ciudad del Pescador, C. Comunal 1 Planta Baja otros calle 26 E M E-2 - L 5, 27D M E2 - L 22 áreas Comunes Urb. Ciudad del Pescador, Insurgentes C. Comunal 01 C. Pescador R, calle 52-A 259 2do Piso Proviv Ciudad del Pescador dpto 201 – Proviv, dpto 14 Lt 2Ps urb. Ciudad del Pescador, Insurgentes dtpo. 03 C.Com C. Pescador, Insurgentes dtpo. 07 C.Com P4 C. Pescador, Urb. Ciudad del Pescador mzs. D2, E2, F2, G2, MIII, R1, U1, T1, av. 1 of. 1 Centro Com 4 C del Pescador Bellavista, av. 1 oficina 19 Centro Com 4 C del Pescador Bellavista, av. 1 S/N Urb. Ciudad del Pescador, av. Insurgentes esquina calle. 6B (Pileta) Fte mz. Q Urb. Ciudad Del Pescador, av. Uno C. del Pescador, av. Uno 1 dpto.1 Piso 1 C. del Pescadoor, av.1 dpto.15 Bellavista C. Com. C. Pescador, av.1 Frente Cenecape C. del Pescador, av. 1 Urb. Ciudad del Pescador Tienda 10, calle 28E, av. Uno Dpto. 04 Piso 02, av. Uno dpto.5 2do. piso, calle 41/calle T1 (Cam Vig Poste N°409595), calle 52-A Lote 20-235 mz. D-2 Urb. C. del Pes, Calle Uno dpto.18 Piso 02, jr. Los Beleños 372(B.46)-Piso 3, parque Virgen del Carmen Frente mz. T1 Lt.9 av. Juan V. Alvarado.