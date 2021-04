Chiclayo: médico denuncia supuesto maltrato en hospital de Tumán

Un nueva polémica envuelve a EsSalud en Lambayeque. El médico Jorge Céspedes Espinoza, representante de la empresa Redmedic, denunció un supuesto maltrato de parte del personal asistencial y de seguridad del hospital de Tumán, cuando este trató de retirar un equipo de su propiedad.

Según relató en diálogo con La República, el 13 de abril ingresó a este nosocomio un ventilador mecánico no invasivo para la atención de un paciente contagiado de coronavirus en situación moderada. Aseguró que el equipo fue recibido con “la mejor disposición” del personal asistencial.

“Le consultamos al médico de turno si podíamos instalar un equipo y me dijeron que, si lo tenía, lo podía traer, pues era una emergencia. Entonces, el 13 (de abril) me acerque al hospital y me recibieron muy bien. Instalamos el equipo con los doctores, les brindé una charla para que ellos puedan manipular el equipo. Durante varios días estuvimos en contacto con el personal para monitorear el caso”, explicó.

Céspedes Espinoza detalló que, debido a complicaciones, el paciente luego de unos días falleció, por lo que era momento de retirar el aparato, pero no fue permitido por el hospital. Refirió que, ante lo observado, otros familiares lo solicitaron para sus enfermos en el nosocomio; sin embargo, esto tampoco fue autorizado.

“No era la primera vez que ingresaba esta clase de equipos a un hospital, ya lo había hecho anteriormente en el Salaverry de Trujillo. Somos una empresa que trata de salvar vidas. Cuando se me negó instalar más equipos, solicité que me permitan hacer la desinstalación del que tenía adentro porque no se puede solo jalar el enchufe, algo que se me impidió”, contó.

Seguidamente, agregó: “Ante mis reclamos, ellos pusieron el equipo en una bolsa de basura color rojo y la dejaron en la puerta, pero tampoco me dejaron sacarlo. Tuve que forcejear con la seguridad del hospital para retirar las piezas del ventilador entre los fierros de la reja. Varias partes del equipo se rayaron”.

Céspedes Espinoza precisó que nunca tuvo una autorización documentada para el ingreso del equipo, pero sí se firmó una constancia con el personal asistencial presente.

Versión de EsSalud

Conocido este hecho, fuentes de EsSalud indicaron que se inició una investigación sobre lo acontecido. Refirieron que el médico que “autorizó” el ingreso del ventilador no era el responsable del turno. Asimismo, afirmaron que existe un procedimiento para la recepción de equipos y que su uso debe ser avalado por especialistas.