Callao: familia de niña afectada por bala perdida debe pagar S/ 50.000

Una menor de edad fue víctima del impacto de una bala perdida el 16 de abril en el Callao. Tras el hecho la menor fue llevada al hospital Daniel Alcides Carrión donde se le sometió a una intervención quirúrgica con resultado exitoso.

Sin embargo, los padres de la niña denunciaron que el nosocomio les estaba cobrando la suma de 50.000 soles por las gastos médicos , pese a que la infante es parte de la red de asegurados del Sistema Integral de Salud (SIS).

Asimismo, en declaraciones a Latina TV, el progenitor sostuvo que el trámite de su hija tardó dos años para ser inscrita como beneficiaria del sistema y que en esta tragedia la institución no reconocía los beneficios que le corresponde.

“Me dijeron también fue un día malo porque fue domingo y ellos no trabajan (...) luego me indicaron que me iban a ayudar para que le hagan valer su SIS”, dijo el padre de la niña.

También señaló que su pequeña se encuentra estable luego de la operación y que este lunes 19 de abril podría recibir el alta médica. Versión que fue corroborada en un comunicado del hospital donde se señala que la paciente será evaluada por el personal de cirugía pediátrica para determinar su alta.

Comunicado del nosocomio. Foto: captura de Facebook/ hospital Daniel Alcides Carrión

Luego de hacerse pública la denuncia, la Superintendencia de Salud (SuSalud) se comunicó con los afectados a fin de reparar la deuda. La institución no ha reconocido expresamente que fue un error, pero se comprometió a tramitar para que el SIS cubra los gastos, señaló el padre de la víctima.

Frente a ello, es preciso indicar que el SIS tiene cinco programas para atención en los hospitales públicos a nivel nacional que son: SIS Gratuito, SIS Para Todos, SIS Independiente, SIS Emprendedor y SIS Microempresas.

Según la entidad, los cuatro primero programas cubren más de 1.400 enfermedades, incluidos algunos tipos de cáncer, además de daños como el caso mencionado, y están dirigidos a personas que no cuenten con otro seguro o estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema, entre otros.

En esa línea, las personas que necesitan afiliarse pueden hacerlo ingresando a este LINK. También pueden a la central telefónica: (01) 514 5555 Opción 1, Whatsapp SIS: 941 986 682, correo electrónico: sis@sis.gob.pe y a través de las redes sociales oficiales del SIS.