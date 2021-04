Arequipa: 18 meses de prisión preventiva para investigado por trata de personas

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas del Distrito Fiscal de Arequipa logró que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva contra Alfredo Martín Palomino Valdivia (56). El implicado es investigado como coautor de los delitos de trata de personas agravado y trabajo forzoso, en agravio de dos menores de 16 y 13 años de edad.

Ambas menores habrían sido captadas en diferentes fechas en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas (Loreto). El sujeto refirió a los padres sobre la necesidad de requerir ayudantes para el cuidado de una niña de dos años de edad en la ciudad de Arequipa. Además, les prometieron pagos, alojamiento y estudios.

Según investigación fiscal, el padre de la menor de 16 años logró contactarse vía telefónica con Mary Ojanama Guzmán (esposa de Alfredo) y le preguntó sobre la situación de su hija. Sin embargo, esta manifestó que la menor estaba laborando y que si querían que retorne, tendrían que pagar sus pasajes. Posteriormente, no hubo comunicación con la investigada.

Las adolescentes fueron acogidas por dicha pareja en su vivienda ubicada en la Urb. El Rosario del distrito de Cerro Colorado. La menor de 16 años de edad fue trasladada el 5 de marzo del presente, mientras que, la otra menor de 13 años se encontraba ya trabajando desde el 18 de enero del 2020.

Las labores domésticas, según declaraciones de las agraviadas, empezaban a las 05.00 horas y culminaban aproximadamente a las 19.00 horas. Incluso, en algunas ocasiones terminaban a la 01.00 horas del día siguiente. Así también, se denunció agresión física contra la menor de 13 años.

Las víctimas no recibieron remuneración alguna, no contaban con días libres y no se les permitía la salida del inmueble, limitándoseles la comunicación con sus familiares. Así también, los imputados guardaron bajo llave los documentos de identidad de las adolescentes. Estaban prácticamente secuestradas.

La menor de 16 años logró enviar mensajes por Messenger a su hermana mayor y dio cuenta de la situación por la que atravesaban. Fue así como logró avisar a sus familiares para que asienten la denuncia en Loreto. Esto permitió que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa proceda con el rescate de las menores.

Intervención

Durante la intervención, se detuvo a Alfredo Palomino Valdivia, quien manifestó ser el propietario del inmueble y del local comercial Las Ñañitas de la Selva.

Mary Ojanama Guzmán, quien también es investigada, se encontraba con su menor hija en la ciudad de Iquitos, por lo que se espera en los próximos días se realice la audiencia de prisión preventiva para ella.

La fiscal Lissbeth Milagros Adriazola Begazo sustentó en audiencia los graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los imputados con este delito, pues las menores fueron recibidas, acogidas y retenidas en dicha vivienda. Así también, deberán responder sobre el trabajo forzado al que eran sometidas.

Actualmente, no se descarta que la cuestionada pareja de esposos forme parte de una presunta red de trata de personas que desplazarían niñas y jóvenes desde la ciudad de Iquitos. La prognosis de pena por estos delitos podría alcanzar los 35 años de prisión.