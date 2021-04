Adulto mayor se quiebra luego de recibir la vacuna contra la COVID-19

Un adulto mayor no aguantó la emoción que lo embargaba luego de recibir este lunes 19 de abril la vacuna contra la COVID-19 en el punto de vacunación habilitado en el Campo de Marte.

La persona de la tercera edad identificada como Demetrio Segundo Becerra indicó que ahora se siente más seguro y tranquilo tras obtener la primera dosis contra el nuevo coronavirus.

“Uno tiene familia, sus nietos, sus hijos menores. Uno ha estado propenso a contagiarlos o contagiarse, pero con esta vacuna uno se siente más seguro y más contento”, declaró con la voz quebrada a un reportero del programa matutino Mujeres al mando.

Becerra aseguró que no salía de su hogar para protegerse y para no exponer a sus seres cercanos a un posible contagio, debido a que veía en las noticias “que mucha gente no se cuida” e incluso “desafía a la muerte”.

El adulto mayor agradeció al Gobierno e instó a los jóvenes y adultos a acudir a los centros de vacunación cuando sea su turno de ser inoculados contra el SARS-CoV-2.

La etapa actual del plan de inmunización territorial tiene como objetivo inocular a todos los ancianos mayores de 80 años de Lima y Callao antes de fin de mes, afirmó el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

El titular de Salud también precisó que la primera semana de mayo iniciará la aplicación del preparado contra la COVID-19 en la población de entre 70 y 79 años.

¿Cómo saber cuándo me toca vacunarme contra la COVID-19?

Para conocer tu fecha y lugar de vacunación contra la COVID-19, sigue estos pasos: