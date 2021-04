La primera ola de COVID-19 atacó agresivamente a los adultos mayores, quienes eran más propensos a ser hospitalizados y consecuentemente a perder la vida. Sin embargo, la segunda ola, que llegó con más fuerza, demostró que no solo este grupo vulnerable está expuesto. Ahora, el número de casos de niños y adolescentes que contrajeron el virus alarma al sector salud.

En lo que va del año ya se registraron seis muertes en menores, tres adolescentes y tres niños. Como ya lo advertían desde el sector salud, este grupo ahora también sufre las complicaciones de la enfermedad. “Lo que está pasando es que hay cada vez más personas jóvenes que están llegando al hospital y tienen la necesidad de estar hospitalizados”, advierte el director del Hospital Regional Cusco, Jorge Galdós Tejada.

No le falta razón. En dicho nosocomio permanecen internados cinco menores de 1 mes, 4 meses, 9 años, 13 años y 17 años. Solo este hospital tiene dos camas especializadas para recién nacidos que ya están ocupadas. “Si pensábamos que el COVID-19 no afectaba el pulmón de los niños, ahora no es así. Una menor de edad permanece en UCI y la enfermedad afectó el 70 % de sus pulmones”, refirió el médico Galdós.

Menores en UCI

La adolescente de 17 años lucha por ganarle la batalla a esta enfermedad desde el área más crítica. “Esta joven es la primera (menor) que tenemos nosotros con esta necesidad de UCI”, refirió Galdós. La menor no tenía cuadro de comorbilidad.

A nivel de la región, este año se presentaron 2794 casos de niños y adolescentes portadores del virus. Los varones adolescentes (1313) casi es el doble la cantidad de mujeres (709), en el caso de niños se presentaron 542 y en niñas 230 casos. Duarante la pandemia, el Hospital Regional Cusco atendió 164 hospitalizaciones de menores.v

Variante afecta a jóvenes

Especialistas de la salud coinciden en que con la llegada de la variante brasilera, los jóvenes también están propensos a que su salud se vea afectada.

El director de Hospital Regional Cusco, Jorge Galdós, pidió no exponer al virus a los menores, ya que la vacuna contra la COVID-19, no está disponible para ellos.