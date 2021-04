Denuncian que no permiten ingreso de cánula de alto flujo para paciente con COVID-19

La hija de un paciente contagiado de COVID-19 denuncia irregularidades en el tratamiento que recibe su padre en el Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud. Carlos Serrano Melitón, de 65 años, había sido internado el pasado lunes 12 de abril.

Según Carla Serrano Lozano, hija del afectado, los reportes del hospital sobre el estado de su padre resultaban irregulares: “Mi papá estuvo internado desde el día lunes. Entró con 90% de saturación de oxígeno. El primer día me dijeron que todo iba bien, que sus pulmones estaban bien y que en una semana se la iba a dar de alta. Al día siguiente me dijeron que se estaba muriendo, que necesitaba cama UCI, que sus pulmones estaban totalmente dañados y que, si sobrevivía a esto, igual iba a quedar mal”, relata.

Por otro lado, Carla Serrano acusa una contradicción sobre las opiniones médicas en torno a su padre, específicamente, sobre la necesidad de una cánula de alto flujo. “Entenderán mi malestar porque, una vez que se puso mal, no me dijeron que necesitaba una cánula de alto flujo hasta días después. Una vez que me lo dijeron, y viendo que la infraestructura del hospital no contaba con una disponible, yo me ofrecí a traerla, y no me lo permitieron”, explica.

Según la hija del paciente, poco después de que esta se ofreciera a conseguir de forma particular los equipos que hacían falta, en cuestión de horas, el hospital cambió de versión y le reportó que ya no requerían de la referida cánula de alto flujo. “El médico encargado de los reportes me dijo que el doctor que atendía a mi papá fue amonestado por decir que necesitaba de la cánula cuando no era así. Todo ha sido irregular. No me sabían dar los resultados de mi padre. No me decían cuál era su estado real”, indica.

Por otro lado, Carla explica que, según le dieron a entender en el centro de salud, el hospital no permite el ingreso de material ajeno por no querer responsabilizarse en caso de que dichos equipos no funcionen óptimamente. “Les he dicho que yo me hago responsable, que puedo firmar una carta poder o algún documento con el que se deslinden de la responsabilidad, pero que por favor me dejen ingresar la cánula de flujo alto, los balones de oxígeno o lo que podamos conseguir los familiares. No me dejan. No entiendo cómo se puede jugar de esa forma con la vida de alguien. Mi papá se me está muriendo”, expresa.

Para cuando se emitió el último reporte sobre el estado del paciente, este presentaba una saturación de oxígeno de 56% y se encontraba bastante grave. Su hija cuenta que, según le explicaron desde el hospital, su padre tiene entre 24 y 48 horas para poder conseguir una cama UCI o le será muy difícil resistir la enfermedad.

La República solicitó el pronunciamiento a representantes del Hospital Hipólito Unanue, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.