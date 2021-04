Acusan a trabajadora de robar $ 2 millones de empresa donde era gerente

Iliana Carolina Ojeda Trejo (36) es el nombre de la persona sindicada de haberse apropiado de más de dos millones de dólares de la empresa Cash For You SAC, dedicada a ofrecer servicios digitales para comercio electrónico. Ella ha sido denunciada por hurto agravado y fraude, pero aún no responde ante la justicia porque su paradero es desconocido.

De acuerdo con un informe de Domingo al día, la mujer ingresó a trabajar a la compañía como secretaria, pero, debido al buen desempeño mostrado y tras ganarse la confianza de los otros funcionarios, el 13 de enero del 2020 fue nombrada gerente general, lo que le permitió acceder a los usuarios y claves de las cuentas bancarias de la empresa.

Raúl Pérez, abogado de empresa, asegura que, a causa de la pandemia, la joven era la única que iba de manera presencial a las oficinas ubicadas en San Isidro. Todo iba con normalidad hasta que el 2 de febrero de este año avisó haberse contagiado del coronavirus .

“Ese día ella envía una prueba de COVID-19 falsa en la que manifestaba que había salido positivo y, como tenía esa enfermedad, tenía que ser internada en EsSalud de forma inmediata. Esta noticia causó mucha zozobra en la empresa porque era la única funcionaria que se encontraba en labores (presenciales) por el asunto de la pandemia”, manifestó el abogado al citado dominical.

Según el defensor legal, luego de dar aviso sobre la supuesta gravedad de su estado de salud, la mujer dejó de comunicarse con el resto de trabajadores. Inicialmente, una persona que se hizo pasar como su amigo contestaba el celular, pero después también dejó de hacerlo.

En paralelo, tal como consta en los movimientos, los días 2, 3, 5, y 6 de febrero, la mujer hizo retiros en ventanilla de diferentes bancos y cuentas por un monto que asciende a los 2 200 000 dólares .

Asimismo, de acuerdo con su registro migratorio, el mismo 6 de febrero salió del país con destino a Colombia y luego a su país natal, donde vive su familia.

El resto de funcionarios y trabajadores de la empresa empezaron a sospechar de la falta de comunicación, por lo que se pusieron a averiguar y el día 12 constataron que había hecho los retiros y salido del país. Nuevamente trataron de contactarse, pero la acusada ya los había bloqueado por celular.

La empresa presentó una denuncia contra la mujer por el delito de hurto agravado y fraude en la administración de personas jurídicas ante la División de Estafas de la Dirincri.

También han solicitado que la Policía coordine con el Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía, la Interpol y el Consulado de Venezuela en Perú para que se concrete su captura.

Asimismo, han pedido a los bancos que les entreguen las cámaras de seguridad de las agencias donde hizo los retiros para verificar si estaba sola o con un cómplice. Sin embargo, la compañía afirma que, a la fecha, las entidades financieras no han respondido a su solicitud.

El abogado de la empresa afirma que la mujer no solo sustrajo el dinero de las cuentas, sino que también, al ser la única que iba a las oficinas de forma presencial, se llevó otros objetos.

“Nos ha dejado prácticamente sin llaves, sin acceso, sin tarjetas de débito, sin el token. Ella se ha llevado justamente todo para entorpecer la labor de las autoridades”, dice.

Los dueños de la empresa, quienes viven en el extranjero, esperan que las investigaciones avancen lo más pronto posible para dar con el paradero de la extrabajadora y recuperar su dinero.

“Los dueños se encuentran muy consternados, muy decepcionados de ella; sin embargo, han tomado las medidas para que los clientes no se vean perjudicados, porque ellos han asumido este pasivo y este gasto”, manifiesta su abogado.