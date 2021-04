Vacunación contra COVID-19: rezagados pueden acudir el lunes 19 y martes 20

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell, afirmó que los adultos mayores que, por distintos motivos, no pudieron acudir a sus citas de vacunación el viernes 16, sábado 17 o domingo 18 de abril podrán hacerlo el lunes 19 y martes 20, fechas asignadas para los rezagados.

Durante la supervisión de la campaña de inmunización en el Campo de Marte, Rossell explicó que cada jornada tendrá días posteriores para las personas que no pudieron acercarse, para lo cual deberán presentar su DNI en su centro de inoculación asignado. Se busca que ningún adulto mayor quede sin recibir las dos dosis del fármaco , recalcó en una entrevista con Andina.

Por otra parte, exhortó a los ciudadanos a respetar el horario sugerido en la plataforma virtual Pongo el hombro con el objetivo de evitar aglomeraciones como las que se vieron los primeros días, el viernes 16 y este sábado 17.

“Lo importante es la edad y que estén aquí respetando las fechas y las horas programadas para evitar aglomeraciones”, declaró el funcionario.

Rosell recordó también que la inmunización busca evitar que los adultos mayores desarrollen formas graves de la enfermedad pandémica , más no que no puedan contraerla. Esto hará, en lo posible, que no pasen por hospitalizaciones o que necesiten oxígeno.

¿Cómo saber la fecha de mi vacunación contra el nuevo coronavirus?

Para consultar tu horario y día de inmunización contra la COVID-19, debes de seguir los siguientes pasos: