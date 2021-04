Una nueva investigación suma el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh). La Segunda Fiscalía Provincial Penal inició investigación a Marcos Gasco Arrobas por el delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público.

Con la Disposición N° 1 que contiene la Carpeta Fiscal N° 832-2021, la fiscal Tania Bravo Vigo estableció 90 días de plazo para desarrollar las diligencias no solo contra el burgomaestre, sino también contra el exgerente del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH), Eleazar Torres Ybáñez, quien ahora es el gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

La representante del Ministerio Público valoró la denuncia interpuesta por los regidores de la MPCh: Orlando Puell Varas, Jony Piana Ramírez y Percy Espinoza Gonzáles. Los concejales señalaron que el 8 de enero de 2021 Eleazar Torres fue designado como jefe del ente recaudador con Resolución N° 021 que firmó el burgomaestre Marcos Gasco.

No obstante, el 5 de febrero del año en curso, la Contraloría General de la República emitió el Informe N° 01-2021 en el que especifica que Torres no cumple con los requisitos mínimos para ejercer el cargo, pues no cuenta con conocimientos en materia tributaria que son necesarios para dirigir el SATCH.

Piden documentos a comuna

En ese sentido, la autoridad fiscal señaló que las diligencias preliminares tienen por finalidad realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, individualizar a los involucrados, y asegurar los elementos materiales de su comisión.

Es por eso que Bravo Vigo citó a Gasco y Torres para que este jueves 22 de abril rindan declaración a través de una video llamada por WhatsApp. Y solicitó al ayuntamiento remita la documentación referida al legajo personal del exgerente del SATCH.