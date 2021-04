Puente Piedra: albergue busca ayuda para alimentar a más de 70 perros

El albergue Cuatro Patas se encuentra en la búsqueda de ayuda para los más de 70 perritos y 15 gatitos que tienen en su establecimiento. Actualmente, ellos se atraviesan una situación complicada al no tener el dinero suficiente para los gastos básicos de los animales. Por tal motivo, se pronunciaron a través de sus redes sociales para difundir su caso.

“Nuestros ‘peluditos’ ya no tienen qué comer, ya no tenemos cómo solventar sus barriguitas. Me siento desmotivada, me duele el alma verlos y no poder hacer nada”, fue el mensaje de la entidad.

Asimismo, Lady Chilce Correa, encargada del lugar, señaló que ha intentado dar en adopción a los pequeños, pero todos los animales son grandes y de raza única, por lo que no los quieren acoger.

“Pueden venir y ver a nuestros ‘peluditos’, ver de cerca sus necesidades. Nos encontramos en Puente Piedra, a la altura del Ovalo Zapallal”, señaló.

El albergue ha realizado anteriormente otros sorteos y rifas en busca de mantener su servicio de ayuda para los animales callejeros; sin embargo, no todas las campañas han sido exitosas. Si quieres ayudar, no dudes en comunicarte al número 921 878 018.

También puedes hacerlo a través de las cuentas de apoyo a nombre de Lady Vanesa Chilce Correa:

BCP: 194-33997757-0-66 / CCI: 002-19413399775706693

BBVA: 0011-0814-0203098141

Interbank: 8983155121442

Yape: 921 878 018

Lukita: 921 878 018

Tunki: 921 878 018

Cuenta de PAYPALL: https://www.paypal.me/ladychilce.

