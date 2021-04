Los Olivos: sacerdote realiza actividad para compra de balones de oxígeno

Con la alza de casos por coronavirus, la demanda de oxígeno se incrementa. Ante ese panorama, un sacerdote dejó su sotana para realizar una actividad destinada para la adquisición de balones de oxígeno para su distrito.

El padre César Antonio, de la Parroquia Santa María de la Providencia, se puso el delantal de cocinero para llevar a cabo una cilindrada, cuyo objetivo es ayudar a los pacientes que contrajeron la enfermedad del coronavirus.

“Lo que queremos es simplemente salvar la vida de alguien porque no es justo que un hijo de Dios pierda la vida por no tener oxígeno, eso no es justo. Si podemos hacer algo, tenemos que hacerlo”, comentó.

El padre César invocó a la comuna a colaborar con esta iniciativa que se está llevando a cabo este sábado 17 de abril. El punto de encuentro es en la capilla del colegio San Columbano San Vicente Ferrer, en la urbanización Covida. Si deseas colaborar, puedes yapear a los números 936 069 321, 947 091 964 o 967 268 313.

Coronavirus en Perú: casos positivos aumentan a 1 697 626 y muertes a 56.797

La segunda ola de la COVID-19 inició y la cifra de personas afectadas por el nuevo coronavirus sigue en ascenso acelerado. La pandemia, hasta este sábado 17 de abril, deja ya 56.797 decesos y 1 697 626 contagios a nivel nacional.

Estas son las cifras que dio a conocer el Ministerio de Salud mediante comunicado oficial en el que se reportan 343 fallecimientos y 4.007 casos más en las últimas 24 horas.