En declaraciones para La República, la ciudadana Esther Palomino Ojeda denunció malos tratos y falta de comunicación de parte del personal del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el que se encuentra internado su hermano Miguel Seminario Ojeda (65 años), director del Museo Electoral de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. El paciente se encuentra internado por contraer COVID-19.

Según explica Esther Palomino, su hermano venía siendo tratado en su casa hasta que la enfermedad empeoró, y fue llevado de emergencia al señalado centro de salud: “Estuvo atendiéndose en su domicilio con un tratamiento especializado. Luego estuvo con antibióticos de amplio espectro en casa y atendiéndose por médicos. Estaba estable, con su saturación de oxígeno en 97%. Sus signos estaban estables, pero cuando se le terminó el oxígeno lo llevamos a emergencias”.

De acuerdo con la señora Palomino, su hermano fue recibido con normalidad en el Centro de Emergencia del hospital, pero los problemas llegaron durante los días siguientes: “La preocupación nuestra reside en que la gente que está a cargo de esa área es inexperta. No los han preparado. Yo no sé si seguirán los protocolos para la enfermedad porque, según nos reportan, no está teniendo ningún tratamiento de antibióticoterapia y mi hermano tiene neumonía. Tendrían que darle un tratamiento más agresivo”, expresa.

Asimismo, Esther Palomino señala que, si bien puede no haber suficientes camas UCI, no comprende por qué no se puede proporcionar a su hermano una cámara de alto flujo: “Hay formas de proveerle la atención con planificación, decirle al familiar que compre alguna medicina si es que en el hospital se agotó, o que puede alquilar una cámara de alto flujo. Nosotros sabemos que en el hospital Rebagliati probablemente haya de 200 a 300 cámaras de alto flujo. ¿Están todas ocupadas? Es como si lo arrinconaran a un lado y que solo esperen a que se muera”, protesta.

En esa línea, la señora acusó una comunicación deficiente de parte del hospital. Indicó que sus reportes consisten en llamadas muy breves a los familiares que no brindan mucha información ni dan opción a repregunta: “Simplemente te dicen algunas cosas de la historia del paciente y te cortan. Las llamadas duran un minuto y no te dejan repreguntar por ningún detalle”.

Finalmente, la ciudadana recalcó que el trato de los médicos hacia las familias de los contagiados no es el más apropiado: “Los familiares que estamos afuera somos los que más sufrimos por la incertidumbre. ¿Dónde está la calidez? ¿Dónde está la humanidad? Están deshumanizando a los pacientes. Necesitan transmitir calidez al familiar que está afuera”.

La República se intentó comunicar con EsSalud para consultar sobre este caso. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.