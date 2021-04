Adultos mayores en abandono requieren de ayuda para subsistir en pandemia

Desde hace tres meses, el adulto mayor Gregorio Salcedo Méndez duerme en un motocarro dentro de un lavadero de vehículos, ubicado en la zona de Mariátegui y los Bosques, en la ciudad de Huancayo. Según el relato de Vanessa Arauco a La República, este hombre fue desalojado del lugar donde vivía en el mes de noviembre de 2020, en plena pandemia de la COVID-19.

Si bien Arauco mencionó que han logrado conseguir un nuevo espacio para que este adulto viva, aún requieren ayuda económica u otra para que el ciudadano pueda mejorar su condición y para que pueda seguir un tratamiento, ya que presenta un cuadro de diabetes.

“Yo lo encontré cuando caminaba en un bastón. Decidí ayudarlo llevándolo hasta su vivienda, ahí es donde supe que vivía en un motocar. Empecé a apoyarlo buscando un cuarto (...) Hace poco, encontré una casa que unos dueños señalaron que iban a alquilar y que estaba abandonada. Si bien no tenía las condiciones, nosotros decidimos ponerla bien para que este adulto viva ahí”, señaló.

Adulto mayor requiere ayuda para llevar un tratamiento. Foto: Vanesa Arauco / cortesía

Asimismo, indicó que el alquiler solo quedaría en 100 soles al mes. No obstante, este predio no contaba con baño o luz eléctrica, por lo que necesitan un apoyo para ello. “Lo que necesitamos es un apoyo económico para los materiales, mano de obra, entre otros. También con materiales que nos pidan. Hasta ahora, solo mis conocidos me han ayudado, pero nadie de las autoridades atendió este caso”, dijo.

Así también, aseguró que Salcedo fue llevado al médico, donde le precisaron que sus heridas eran de gravedad. “Le sacaron sus placas y en ese momento nos dimos cuenta que tenían heridas. Lo vio un medico y al parecer es diabetes. Nos recomendó que buscáramos un internista porque podría ser tarde”, mencionó. Por otro lado, manifestó que este hombre no cuenta con familia cercana.

En el otro caso está el adulto mayor identificado como Teófilo Zenobio Pizarro Suárez, quien es una persona en completo estado de abandono y no puede movilizarse sin ayuda. Si bien cuenta con una casa propia de tres pisos, su situación es deplorable, ya que no tiene familiares y pide dinero desde la puerta de su casa en Huancayo.

“Recién mañana iremos a ver a más detalle. Pero, él luce muy mal. Necesitamos que nos apoyen con urgencia”, acotó. Si en caso pueda ayudar a estas personas o conoce a alguien que podría ayudar en el tratamiento médico de ambos, comuníquese al número 988010063 .

Así también, puede dar algún apoyo económico a través de Yape y Plin a ese mismo número. En caso de cuenta, puede depositar a Vanessa Arauco: