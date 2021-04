El Gobierno dispuso que a partir del 19 de abril hasta el 9 de mayo 41 provincias de 20 regiones ingresen al nivel de riesgo extremo debido al alza de contagios y muertes por el Covid-19.

Sin embargo, la cuarentena seguirá siendo solo los domingos, el toque de queda se mantendrá de 9 p.m. a 4 a.m., no habrá acceso a playas ni templos, y los aforos siguen igual. Es decir, no hay nuevas medidas de restricción a pesar de que existe un aumento de fallecidos.

En el caso de Lima Metropolitana, que ingresa otra vez al nivel extremo, la cifra de fallecidos supera los 55 mil, y los contagios acumulados en 11 once meses llegan a 718 mil.

Y en el caso del Callao, la muertes superan las tres mil, y los contagios los 86 mil.

Lo mismo sucede en las regiones Arequipa y Piura. En la primera, los muertos registrados hasta ahora suman 2.239 y los contagios son más de 68 mil, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) (ver infografía).

Y en Piura, los contagios superan los 63 mil, mientras que las muertes llegan a 2.688.

Piden otras medidas

Al respecto, el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, señala que el virus sigue corriendo a alta velocidad, con más de 9.500 casos nuevos como promedio semanal y el número de fallecidos que reporta el Minsa supera los 300 por día; y según el Sinadef, son más de 700 .

“No podemos responder con medidas tibias y menos si no van acompañadas de controles o supervisión para hacer respetar el toque de queda”.

Palacios remarca que la cantidad de muertes diarias es señal de que estamos perdiendo la lucha contra el Covid-19. “Seguirá habiendo los mismos resultados si persisten las medidas”.

En ese sentido, dijo que la forma de controlar la pandemia es haciendo tamizajes comunitarios con aislamiento de las personas que dan positivo y también con cercos epidemiológicos en los distritos con mayor transmisión. “El aislamiento debería ser política de Estado para que sea obligatorio y no voluntario, como es ahora”.

En tanto, el epidemiólogo Antonio Quispe señala que existe un agotamiento pandémico por parte del Ejecutivo. “Es muy contradictorio escuchar a la premier que la mortalidad ha aumentado en un 44% y que las medidas son las mismas”.

Señala que es necesario normar el uso obligatorio de la doble mascarilla o respiradores KN95 y fiscalizar su uso. Otra estrategia es acelerar la vacunación masiva para evitar más muertes y educar a la población para que no se automedique y sepa la importancia del monitoreo y signos de alarma.

En Lambayeque, las muertes domiciliarias por Covid-19 se triplicaron en abril, en Cusco también va en alza, pues al día se detectan 400 infectados y no hay camas UCI.

Mientras que en Áncash han fallecido 329 personas en solo 14 días a causa del Covid-19. Abril se está convirtiendo en el mes más duro de la pandemia.

Más de 2 mil esperan una cama UCI

A la fecha hay más de 2 mil pacientes en espera para ocupar una cama UCI, según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. La demanda es más fuerte que la disponibilidad.

Juan Carbajal, del Open Covid Perú, dice que abril tiende a superar a marzo en contagios y muertes. Al 15 de abril se reportaron 13.326 casos nuevos. “Abril ya reporta el 60% de casos de marzo”. También hay un nuevo pico de muertes de 310 como promedio.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.