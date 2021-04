Coronavirus en Perú: casos positivos aumentan a 1 689 051 y muertes a 56.454

La segunda ola de la COVID-19 inició y la cifra de personas afectadas por el nuevo coronavirus sigue en ascenso acelerado. La pandemia, hasta este viernes 16 de abril, deja ya 56.454 decesos y 1 689 051 contagios a nivel nacional.

Estas son las cifras que dio a conocer el Ministerio de Salud mediante comunicado oficial en el que se reportan 305 fallecimientos y 3.740 casos más en las últimas 24 horas.

La cifra de decesos se ha mantenido sobre 300 en los últimos días, por lo que las autoridades piden extremar los cuidados de bioseguridad como el uso de doble mascarilla, el lavado frecuente de manos y, sobre todo, aplicar el distanciamiento social.

Para poder contabilizar el total de casos, el Minsa explica que se analizaron cerca de diez millones de muestras, tomadas tanto con pruebas moleculares como con las serológicas.

Por otro lado, 14.976 pacientes permanecen hospitalizados y 2.591 de ellos reciben ventilación asistida en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

COVID-19: contagios se disparan en 42 provincias que pasan a nivel extremo

El Gobierno dispuso que a partir del 19 de abril hasta el 9 de mayo 41 provincias de 20 regiones ingresen al nivel de riesgo extremo debido al alza de contagios y muertes por el Covid-19.

Sin embargo, la cuarentena seguirá siendo solo los domingos, el toque de queda se mantendrá de 9 p.m. a 4 a.m., no habrá acceso a playas ni templos, y los aforos siguen igual. Es decir, no hay nuevas medidas de restricción a pesar de que existe un aumento de fallecidos.

En el caso de Lima Metropolitana, que ingresa otra vez al nivel extremo, la cifra de fallecidos supera los 55 mil, y los contagios acumulados en 11 once meses llegan a 718 mil. Y en Callao, la muertes superan las tres mil, y los contagios los 86 mil.

Lo mismo sucede en las regiones Arequipa y Piura. En la primera, los muertos registrados hasta ahora suman 2.239 y los contagios son más de 68 mil, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).