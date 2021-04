Maguiña sobre segunda ola: “Estamos ante un desastre sanitario”

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, calificó la situación actual del país como ‘un desastre sanitario’ tras las reducidas medidas de prevención por parte del Estado y la poca conciencia de la ciudadanía frente a la COVID-19.

“El tema de las camas UCI se ha vuelto a repetir después de la primera ola. (...) Las estrategias sanitarias han fracasado y no se ha hecho lo que el Colegio Médico recomendó desde el año pasado: el enfoque comunitario. Estamos ante un desastre sanitario”, manifestó Maguiña en Buenos Días Perú.

Asimismo, recalcó que entre las medidas que propuso el CMP al Minsa fue ‘el enfoque comunitario’, que consiste en detectar al enfermo, aislarlo y cercar la zona donde ocurrió la infección para evitar posibles futuros contagios.

Por otro lado, Maguiña precisó que la inmovilización social de los días domingo puede hacer que la curva de contagios disminuya un poco; sin embargo, esta no debe ser la única opción que el Estado debe manejar, pues también debe haber un trabajo en conjunto con las municipalidades.

“Las medidas no van a funcionar en la medida que la gente no participe de manera integral con los municipios”, dijo y advirtió que si no se sigue ese enfoque integral, va a haber una tercera ola.

Vuelven domingos de cuarentena en Lima y el Callao

A partir del domingo 25 de abril, Lima metropolitana, Callao y otras 39 provincias volverán a tener domingos de cuarentena, informó la primera ministra, Violeta Bermúdez, quien dijo que se busca reducir “los contagios de la COVID-19 que se producen, sobre todo, porque en esos días se reúnen las familias y los amigos en espacios cerrados”.

De esta manera, se pasó de 19 a 41 provincias en riesgo extremo. En esa lista, destacan Cusco, Piura, Puno, Trujillo, Barranca, Tarma, Cañete y Pisco.

Adicional a esta inmovilización obligatoria, que concluirá recién el 9 de mayo, se ha dispuesto la reducción del aforo de personas en los centros comerciales, restaurantes y otros establecimientos públicos.