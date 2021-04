Joven pide cama UCI para su tía en video: “Este virus no es una broma”

Samuel Puyó es un joven que difundió un video en las redes sociales para pedir ayuda para su tía Mérida Mantilla Melgar (73), quien se encuentra grave tras contraer COVID-19. Según cuenta, habría intentado conseguir una cama UCI en varios hospitales, pero fue en vano; por ello recurrió a distintos grupos de Facebook para hacer llegar el caso de su familiar.

La adulta mayor se encuentra hospitalizada desde hace seis días en el Hospital Alberto L. Barton del Callao, sufre de fibrosis pulmonar desde hace años, y en estos momentos tiene el 75% de los pulmones comprometidos. Ante esta situación, los médicos comunicaron a la familia la necesidad de una cama UCI para que la mujer pueda recuperarse del SARS-CoV-2.

“Este virus no es una broma. A ti que te gusta salir de juergas. Piensa en tu familia”, comenta el joven en su video, visiblemente desencajado. Puyó vive con su tía, y pese que él no ha mostrado ningún síntoma no descarta haberse contagiado.

Samuel comenta que han considerado trasladar a su tía a alguna clínica privada. “El dinero es lo de menos en estos momentos. Lo que necesitamos es una cama UCI”. Su pedido es que su mensaje se viralice para que puede obtener la ayuda que requieren.

Para cualquier ayuda con la información de alguna cama UCI, puedes comunicarte al 014510782.