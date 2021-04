Exsargento de la guerra con Ecuador pide ser vacunado contra la COVID-19

José Rosas Javier fue sargento durante la guerra entre Ecuador y Perú en 1941, y a pesar de que cumplió 100 años en enero del 2021, aún no ha sido inoculado contra el coronavirus .

Rosas es uno de miles de adultos mayores que no han sido incluidos en los padrones de vacunación elaborados por EsSalud, institución a la cual solicitó la vacuna, pero hasta ahora las dosis no han llegado a su domicilio. “Tres veces me han llamado y no han venido”, indicó el veterano.

“ Yo sí quiero vacunarme ”, declaró el hombre ante las cámaras de América Televisión. Además, expresó el miedo que tiene de ir a un hospital debido a que perdió a su esposa recientemente a causa de la enfermedad. “ No quiero ir al hospital porque mi señora murió , y le dije a mi hija que si voy, a lo mejor agarro la enfermedad. Entonces, prefiero no ir”, precisó.

Añadió que ya ha superado un problema cardiaco, pero su marcapaso está presentando fallas. “No tengo buena circulación debido al marcapaso, mi corazón no funciona muy bien”, indicó.

Actualmente, el hombre de la tercera edad se mantiene en casa al cuidado de sus hijos, quienes junto con otros familiares exigen a las autoridades de salud cumplan con el cronograma de vacunación que establecieron.

El caso de José Rosas Javier contrasta con el de Ángel Augusto Cruz Salazar, quien, con 105 años de edad, recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 el 22 de marzo del 2021. Ambos participaron en el conflicto armado contra Ecuador.

