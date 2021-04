Denuncian cobros indebidos por cama UCI en Hospital de Emergencias de VES

Ericka Ulloa denunció, a través del WhatsApp de La República, cobros irregulares por parte del personal médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVS) con el fin de otorgarle una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese hospital, ya que su padre se encontraba internado desde el miércoles 7 de abril por COVID-19.

El estado de salud del señor Walter Ulloa Acho (63) fue empeorando, por lo que los doctores le indicaron que necesitaba un ventilador mecánico.

“El doctor me dijo que lo que mi padre necesitaba es un ventilador, entonces yo le dije que ya tenemos el producto y me dijo que iba a consultar”, aseguró. Sin embargo, lo que ellos habían conseguido era una cánula de alto flujo valorizado en poco más de S/ 2.500. El hospital indicó que ellos no habían solicitado ese aparato por lo que no pudo ingresarlo.

La noche del martes 13 de marzo le informaron que su padre no se recuperaba, sino todo lo contrario y lo que necesitaba en ese momento ya era una cama UCI.

“El neumólogo me llamó diciéndo que mi padre saturaba 80, le pedí que me hiciera una videollamada con él y me dijeron que me programarían para el día siguiente y que lo que mi padre necesitaba era cama UCI (…). Luego me retiré del hospital el martes a las 7 p. m. y me contactaron para decirme que tenían una alternativa de cama UCI. Entonces, hice una transferencia de S/ 5.500 por la cama. Una vez que hice el depósito, ellos me dijeron que mi padre ya estaba en lista, que apenas salía la cama UCI lo iban a ingresar”, narra a La República.

Según las transferencias interbancarias presentadas por la señora Ericka, ella habría realizado dos depósitos: uno de S/ 5.000 y otro de S/ 500. Ambos a nombre de Jerely Liset Piscoya Ancajima.

Sin embargo, solo pasaron unas horas tras el depósito para que la familia recibiera una trágica llamada. “El miércoles a las 3.40 a. m. me llama el doctor diciéndome que mi padre había fallecido. En la mañana me contacta Percy Huamani, presidente del cuerpo médico del hospital. Le dije que lo único que quiero es sacar de ahí mi padre y enterrarlo. Me dijo que le entregue los comprobantes, pero yo no voy a entregar nada hasta que me digan quién se va hacer cargo. Todos me llaman ahora, pero es demasiado tarde. Voy a denunciar” enfatizó la hija.

“Exijo que se cumpla y se haga respetar el derecho de mi padre a la vida humana. La vida no tiene costo. He pagado S/ 5.500 por una cama UCI y exijo que el director me dé la cara, una solución al respecto, que me reintegre los S/ 2.550 del ventilador y el pago por la cama UCI”, agregó.

El hecho aún está en investigación para descartar que se trate de una estafa de personas ligadas al hospital o de personal que labora actualmente en él.

Respuesta del hospital

El área de comunicaciones nos informó que llamaron a Ericka para comunicarle el fallecimiento de su padre y fue ahí que la señora hizo la denuncia del cobro, pero para que el hospital pueda proceder con una denuncia necesita pruebas. Comentan que la señora se negó a presentar dichas pruebas.

El nosocomio está a la espera de la documentación para poder accionar con la Fiscalía y abrir un proceso administrativo, al margen de un proceso penal.

“Necesitamos las pruebas. Los más interesados en saber si hay una red de corrupción para desmantelar, somos nosotros. Le hemos dado la facilidad para que le den el cuerpo y pueda hacer los trámites”, indicaron.