Algunos candidatos al Congreso de la República no pudieron alcanzar una curul, pese a tener una alta votación. Es el caso de John Larry Coayla, quien fue el más votado en Moquegua; sin embargo, no ocupará un escaño. De acuerdo al escrutinio de la ONPE, al 100% de actas procesadas, Coayla acumuló 5 114 votos, pero su partido Alianza para el Progreso no fue favorecido con la cifra repartidora que se aplica para definir la distribución de curules por agrupaciones. Por la alta votación que tuvo Perú Libre, le corresponde los dos escaños de Moquegua. De tal forma que son virtuales congresistas Jorge Coayla Juárez con 4 346 votos y Víctor Cutipa Ccama con 3294 votos, quienes claramente tienen menos votos que Coayla.

En Arequipa, podría ocurrir una situación similar con el candidato Nicolás Talavera Benavente del partido Morado. De acuerdo al escrutinio de la ONPE, al 100% de actas procesadas, obtuvo 19 218 votos y ya que su agrupación superó la valla electoral, entró en la pelea por la última curul con el postulante Ricardo Medina Minaya de Renovación Popular, quien sacó 14 890 votos.

Por eso, ahora todo depende de cuál de las dos agrupaciones ocupa el cuarto lugar dentro de los partidos con mayor voto en Arequipa. Se debe esperar que se resuelva la situación de las actas observadas enviadas al Jurado Electoral Especial.