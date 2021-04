Villa El Salvador: miles continúan con invasión de Lomo de Corvina

Miles de personas continúan con la invasión a la zona conocida como Lomo de Corvina en el distrito de Villa El Salvador. De acuerdo al último reporte de Canal N, los ciudadanos llegaron desde el día sábado 10 de abril para ocupar este terreno que pertenece a una empresa ladrillera.

Tras cuatro días, este grupo ya ha lotizado el sector y han separado cada uno su espacio. La mayoría de ellos argumentó que “necesita dónde vivir”, ya que no cuentan con dinero para pagar el alquiler de viviendas.

“He venido aquí porque me enteré por los medios de comunicación. No hay para pagar el alquiler. Si existe un propietario, ¿por qué no viene y lo limpia? Porque aquí hay muchas personas de mal vivir. No tengo dónde vivir y tengo familia que mantener. Además, no puedo realizar mis terapias a causa de que los hospitales están llenos”, dijo.

Por otro lado, una fémina del lugar aseguró que tienen el respaldo de los vecinos de la zona, debido a que lograría que disminuyan los casos de robo o asaltos. Por ello, pide que el propietario se acerqué a conversar con todos y juntos busquen una solución.

“Hoy en día las personas han sido desalojadas de los alquileres. Este lugar ha estado abandonado, por eso pedimos que nos venda. En vez de estar pagando alquiler. Aquí hay gente que necesita, que nos reubiquen”, expresó. Por último, los ciudadanos aseguraron que desconocen sobre el actual desalojo en el Morro Solar y la advertencia de las autoridades de un ‘retiro voluntario’.

“No nos hemos enterado, pero pedimos que se acerquen a conversar”, dijo una mujer. Esta invasión se ejecutó luego de la ocupación en Chorrillos.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 14 de abril del 2021