Tacna: examen de admisión de Universidad Jorge Basadre será el 17 de abril

Un total de 3.169 completaron los requisitos para rendir el examen de admisión fase I-2021 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) de Tacna, que se programó para el sábado 17 de abril.

En su momento, dicho proceso fue anulado en marzo luego de quejas por problemas con el servidor de postulación que afectaron a más de 500 jóvenes.

En un comunicado, la casa de estudios informó que, de acuerdo al reporte de la Dirección de Admisión (DIAD), un 96% del total de postulantes participó en el registro biométrico y jornada de entrenamiento, requisitos previos que deben cumplir para participar en el examen.

El 4% correspondiente a 130 postulantes, no participó de ninguna de estas actividades programadas; sin embargo, se dará la posibilidad de rendir la avaluación.

El examen virtual se desarrollará en tres diferentes horarios, el primero será a las 7.30 a.m. para los postulantes a las carreras de Ciencias de la Salud y Biomédicas, el segundo a las 9.30 a.m. para Ciencias, Ingenieros y Arquitectura, y el tercero a las 11.30 a.m. para Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias Actuariales y Empresariales.

La universidad informó que se consideró la presencia de representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo y Policía, a fin de asegurar la transparencia del proceso.

Asimismo, invocó a los postulantes a no incurrir en acciones desleales durante el examen, caso contrario serán denunciantes ante el Ministerio Público y se les inhabilitará definitivamente para rendir examen en la UNJBG.