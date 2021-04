Rescatan a más de 100 animales que iban a ser vendidos ilegalmente

Maltrato animal. Este miércoles 14 de abril, se rescató a más de 100 animales que iban a ser vendidos de manera ilegal en el centro comercial Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, luego de un operativo organizado entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en el jirón Puno 560, en una quinta, donde se encontraron 118 aves (loros, palomas, colibríes y periquitos), ocho conejos y dos tortugas. Los animales estaban hacinados en jaulas y cajas en mal estado.

Todos fueron decomisados por el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de la PNP y trasladados a la sede policial, donde fueron evaluados por personal veterinario de la comuna limeña.

Debido a este suceso de maltrato animal, la dueña del inmueble que comercializaba especímenes de fauna silvestre recibió multas que ascienden a S/ 9.900. De manera específica, fue sancionada por tener animales que no presentan origen legal en ambientes no autorizados (S/ 4,400), así como también por vulnerar los derechos de los animales (S/ 4.400) y no mantener limpio y libre de mal olor el lugar donde estos se encontraban (S/ 1.100).

Asimismo, la Policía Nacional detuvo a cinco personas que se opusieron al operativo, quienes, además, insultaron y agredieron a los agentes policiales y serenazgo.

Buscan hogar para tres perritos que corren peligro de volver a vivir en la calle

Cuto, Drako y Negra fueron abandonados hace cuatro años en un parque de Los Olivos. Al principio, un grupo de personas les brindaron alimento y agua en las áreas verdes, pero unos vecinos comenzaron a quejarse de su presencia. Fue entonces cuando una vecina, que ya tenía siete animales rescatados en su vivienda, les brindó un hogar temporal; sin embargo, ya no puede tenerlos más.

Ellos pueden ser adoptados juntos o separados. Se hará seguimiento a los adoptantes. Para los interesados, pueden comunicarse al 966 347 501 (Tatiana).