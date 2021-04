Ate: al menos 20 heridos tras triple choque causado por bus del Chosicano

Testigos alertaron, a través del WhatsApp de La República, un triple choque que ocurrió alrededor de las 7.00 a. m. de este miércoles 14 de abril en el kilómetro 10.5 de la Carretera Central, en Ate. Esto antes del ingreso a Santa Clara, en el paradero conocido como Piérola.

Según los pasajeros, el bus de servicio público de placa D6J-784, de la línea E.T. 78 S.A., conocido como Chosicano, iba a excesiva velocidad y esto provocó que se estrellara con la parte trasera de una couster Toyota blanca de placa A0J-777, también de transporte público, que llevaba pasajeros en ese momento. El impacto fue tan fuerte que la última unidad colisionó contra un taxi de placa AZM-262 que estaba delante.

Los ciudadanos indicaron que este tipo de accidentes son recurrentes en la zona. “Es una desgracia acá, no le hacen caso a la Policía de tránsito. Siempre observo porque trabajo por ahí, tienen que poner mano dura porque no es la primera vez que pasa. No hacen caso a la autoridad”, comentó una de las personas a La República.

Hasta el lugar, llegaron cinco unidades de los bomberos para auxiliar a los casi 20 heridos, en su mayoría pasajeros que se encontraban en el lugar al momento del accidente. Los afectados fueron trasladados al hospital de Ate.

