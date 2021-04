San Juan de Lurigancho: asesinan a hombre para robarle camioneta

Un hombre identificado como Richard Tarazona (33) fue asesinado en la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a información de Latina, el hermano del empresario informó que los delincuentes habrían seguido a su pariente hasta el semáforo.

“Al parecer serían personas cercanas al vecindario. Él estaba con su esposa cuando los interceptaron”, indicó. En las imágenes se observa que los criminales descendieron de otro auto y amenazaron con un arma de fuego a las personas.

El hombre intentó pedirles que no se lleven la camioneta porque no era suya. Ante esto, los hampones le dispararon y lo dejaron en el suelo. “Pedimos que el crimen no quede impune. Que se investigue a fondo quiénes son los asesinos de mi hermano”, mencionó el familiar.

La esposa de la víctima se encuentra en la Dirincri de San Juan de Lurigancho para dar su testimonio del hecho. Los familiares piden a los moradores que les brinden las cámaras de seguridad para identificar a los ladrones. El hombre deja en orfandad a tres menores de edad.

San Juan de Lurigancho es uno de los distritos con mayor delincuencia en Lima Metropolitana. El último lunes 12 de abril, un joven de 29 años falleció tras un altercado con dos personas. La víctima, identificada como Jonathan Garay, recibió un corte en la zona del cuello y pereció mientras era trasladado por personal de la Policía Nacional del Perú a un nosocomio cercano, de acuerdo a un informe de Latina Noticias.

Los parientes del fallecido recalcaron que la PNP no ha podido identificar a los involucrados, ya que estos se dieron a la fuga.