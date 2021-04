Persecución policial deja dos mujeres heridas en La Victoria

Dos mujeres resultaron heridas a causa de la supuesta huida de un conductor quien se habría negado a detenerse e identificarse cuando fue intervenido en la calle Juan de Arona, en San Isidro , lo que provocó una intensa persecución policial a lo largo de dos distritos en horas de la madrugada.

El operativo policial desplegado desde San Isidro hasta La Victoria contó con varias unidades especiales y con el apoyo del Serenazgo de La Victoria, quienes con una de sus unidades lograron cerrarle el paso con una colisión producida en el cruce de las avenidas Isabel La Católica con el jirón Abtao.

Producto de este choque, resultaron heridas una agente de Serenazgo de La Victoria, quien estaba dentro de la patrulla, y la esposa del hombre que era perseguido . Como reportó América TV, fue esta última quien se llevó la peor parte, pues tuvo que ser inmovilizada en el asiento de copiloto donde viajaba para luego subirla a la ambulancia.

Según la Policía, el hombre no se identificó y emprendió su huida, por lo que se necesitó ejecutar el Plan Cerco con apoyo de Serenazgo de San Isidro, ya que no acataba las órdenes de las autoridades que le pedían detenerse.

No obstante, el acusado maneja otra versión. Él mencionó ser policía en retiro y señaló que sí había entregado sus respectivos documentos; sin embargo, no habría escuchado cuando le solicitaron detenerse luego, ya que iba manejando con música a alto volumen.

“ Me he subido a mi carro y me he venido escuchando música. Cuando me doy cuenta que me están persiguiendo, he querido pararme y el patrullero de Serenazgo de La Victoria me embiste”, declaró a América TV.

El hombre también mostró ante las cámaras del referido medio el equipo de sonido implementado en la parte posterior de su auto. “He estado con mi sonido fuerte, escuchando tranquilo”, agregó.

Sin embargo, un agente policial del distrito reiteró la versión de las fuerzas del orden y afirmó que el oficial en retiro no había obedecido ni las órdenes de detenerse ni las señales de tránsito .

“En el momento no se sabía de qué personas se trataban, porque el señor no hacía caso. Se ha pasado la luz roja, no respetó ningún tipo de señal de tránsito. Se le dijo por el altavoz que se detenga y negativo, continuaba a la fuga”, refirió a la prensa.

El policía en retiro fue detenido y llevado a la Comisaría de La Victoria para pasar por el dosaje etílico y proceder con la denuncia.