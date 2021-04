El Poder Judicial informó que se ha programado la realización de la audiencia en la que se debatirá la prisión preventiva contra el gobernador encargado de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, quien es investigado por el caso El Imperio del Mal.

Fuentes de este diario indicaron que la audiencia se desarrollará a las 9:00 a. m. el miércoles 19 de mayo, a través del sistema de videoconferencia del aplicativo Hangouts Meet de Google. La sesión estará a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carillo, de Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

En su momento, el magistrado Reynaldo Leonardo otorgó un plazo determinado para que la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil adjunte los informes contables en el requerimiento de 36 meses de prisión contra Díaz Bravo y otros investigados por el delito de colusión.

Para esta audiencia, se ha convocado también a los siguientes investigados: German Pisfil Agapito (ex jefe de la Unidad de Contabilidad), Walter Enrique Mondragón Vera (ex jefe de Abastecimiento), Páucar Merino Leoncio (ex alcalde distrital de La Victoria), Wilmer Vásquez Guerrero, José Barba Maique y José Reyser Chinguel Calle (exconsultor del Gobierno regional).

A Díaz Bravo se le atribuye haber recibido supuestamente una coima de 45.000 soles de un representante del consorcio Chinchaysuyo por la ejecución de una obra pública en el distrito de La Victoria, del pasado 6 de julio de 2018, según la versión del colaborador eficaz n.° 01-218-2020.