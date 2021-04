Gobernadores regionales piden que no se retorne a las aulas ante pandemia

Gobernadores regionales, miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), reafirmaron su posición de no retornar a clases presenciales por el actual escenario de la segunda ola del coronavirus. Así lo informaron a través de un comunicado en redes sociales.

Luego de que el Ministerio de Educación aprobará la disposición para el regreso a las aulas, la ANGR indicó que “no existen las condiciones sanitarias y de bioseguridad en las instituciones educativas”, tal como se mencionó en la primera sesión de la Comisión Intergubernamental desarrollada el último 9 de abril.

Así también, invocan al Minedu a tomar en cuenta la posición de los Gobiernos Regionales, ya que el Ministerio de Salud señaló que estamos en plena alza de casos positivos, lo cual pondría en riesgo la salud de los escolares y docentes del país.

Pronunciamiento de ANGR. Foto: Facebook

Además, solicitan a toda la comunidad educativa a sumar esfuerzos para evitar riesgos en la salud de todos los docentes y estudiantes del Perú, en vista de que aún no se han iniciado las vacunaciones en este sector. Por último, exhortan al Gobierno que se concrete las transferencias presupuestarias en todos los niveles para garantizar la habilitación correcta de las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación anunció que este retorno no es obligatorio y dependerá de la institución en la zona rural. “Entiendo que hay temor en la población, todos tenemos el miedo al contagio, cansancio por la pandemia, es por eso que es voluntario y el Ministerio de Educación no está obligando a nadie a abrir las escuelas (...) tanto es así que el 84% de las escuelas del país, es decir, ocho de cada 10, no van a abrir a partir del 19 de abril”, sostuvo Cuenca en RPP.

Solo algunos colegio retornarían a la modalidad semipresencial a partir del 19 de abril.

