Enel: cortes de luz en Lima y Callao del 13 al 18 de abril

Urb. Santa Elizabeth 2da. etapa mzs. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, asoc. de Viv Canada mz. A, H, F1, Asoc de Viv Josue mzs. A, B, C, D, E, F, K, Asoc de Viv Apurímac mzs. A, B, Asoc. de Prop de la urb. Ex Country Club Canto Grande mzs. C, D, H, F1, agrupación familiar de Viv Manos Unidas mzs. A, B, C, D, E, F, H, J, K, agrupación familiar Vista Alegre mzs. L, L2, I4, K1, L1, K, N, B, Asoc. Pobladores Villa Celim mzs. A, B, agrupación familiar Las Laderas Del Predregal mzs. B, C, D, E, F, G, O, P, Q, N, agrupación familiar Gracia Calvary Chapel mzs. C, D, E, F, agrupación familiar Nuevo Salem Mz A, B, agrupación familiar Las Lomas De Canada mzs. A, B, agrupación familiar Mirador de Las Flores Mz A, B, F, N, E, agrupación familiar Los Nevados Star mz. A, agrupación familiar Las Terrazas de San Geronimo mzs. A, B, C, agrupación familiar 27 De Mayo Mz A, B, C, D, Asoc. De Viv. Los Triunfadores de San Juan mzs. V, W, H, J.