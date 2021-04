Chorrillos: familia de joven que le cayó paradero denunciará a Municipalidad

El último 12 de abril, un joven quedó herido tras caerle el techo de un paradero de transporte en la cuadra 14 de la avenida Huaylas en el distrito de Chorrillos. Tras este hecho, el abogado de la familia expresó que denunciarán tanto a la Municipalidad como a la empresa que estaba realizando mantenimiento cerca al lugar.

Mario Rivas, defensa legal de la familia de Raúl Céspedes, mencionó que esto sería por las lesiones culposas del joven. Asimismo, precisó que el afectado pasará por los exámenes correspondientes mediante el médico legista, quien determinará los daños físicos de gravedad ocasionados por la caída de este elemento.

“No por el hecho de que la municipalidad tercerice va a librarse de la responsabilidad. Acá hay como un control mediato. ¿Quién tiene el control? la municipalidad. Entonces, se denunciará a los dos (municipalidad y empresa). Es aberrante que ni siquiera se les apoye. Nosotros vamos a pedir daño emergente. Esto es lesiones culposas, dolo directo. A las dos vamos a denunciar penalmente y vamos a lograr una debida indemnización para mi patrocinado”, dijo en América.

Entre tanto, la víctima expresó que aún presenta varias heridas y dificultad para caminar. “Estoy bastante adolorido, con bastantes golpes, rasguños y heridas que han sido suturadas. No había ningún tipo de señalización, de aviso (cerca a ese paradero) que dijera ‘cuidado’ o algo por el estilo”, señaló.

Así también, contó cómo sucedieron los hechos. “De un momento a otro, cuando estoy a punto de tomar mi taxi, se viene abajo, y escucho gritos, y veo personas que huyen alrededor. Yo no consigo librarme y toda la estructura me cae a mí. El techo me cae en parte de la espalda, cadera, rodilla derecha, tobillo, y me quedé así por 5 o 10 segundos, y un sereno fue la única persona no solo para alzar al techo porque tuve que salirme arrastras, sino que fue el único que se quedo conmigo hasta que venga la ambulancia y me llevaran”, manifestó.

La mamá del joven cuestionó que nadie de la comuna o empresa de fibra óptica contactará con ellos para conocer el estado de salud del joven. “Hasta ahora han pasado 24 horas y nadie se ha acercado o llamado. Solo una representante de la ATU, vino, me pidió mi teléfono y ahí quedó todo. Estoy caminando con mi hijo, dejando de trabajar y me da mucha pena que nadie se haya acercado. Es una pena que seamos invisibles los ciudadanos ante los ojos de las autoridades”, acotó.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que retirarán las estructuras de dos paraderos en las 12 y 14 de la avenida Defensores del Morro para evitar estos accidentes.