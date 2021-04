En Chorrillos, en la cuadra 14 de la avenida Huaylas, un joven esperaba trasladarse a su centro de labores cuando le cayó encima el techo de un paradero de transporte. Fue auxiliado por los agentes policiales, pero está gravemente herido.

Se trata de Raúl Céspedes Huachaca, de 22 años. En cuestión de segundos, la estructura metálica del paradero se desprendió del suelo, debido a los trabajos de mantenimientos de fibras ópticas que se vienen realizando en la zona, y cayó sobre el joven.

Los testigos comentaron a RPP que, en ese momento, había tres jóvenes en el mismo lugar, pero dos lograron escapar antes de que les cayera encima la estructura. No obstante, Céspedes no pudo huir. De inmediato, agentes policiales y bomberos lo auxiliaron.

Su madre, Jesusa Huachaca, llegó a la jurisdicción e instó que la empresa se haga responsable, pues su labor de mantenimiento dañó la salud de su hijo.

Cómo es posible, el gerente de la empresa me ha dado la espalda y se ha ido. A mi hijo lo ha dejado así, tirado. Nada, no me ha dicho nada, no me ha dado una explicación. Me están diciendo que yo tengo que pagar, mi hijo no tiene ningún seguro. ¿Dónde está la persona responsable?, expresó la madre.

El joven, de acuerdo con su progenitora, sufría de problemas de la espalda, entre otros malestares.

Ante el accidente, trabajadores del distrito iniciaron la señalización de peligro. También se acercó el personal de la empresa. Además, los empleadores de la compañía continúan con el mantenimiento.