Trujillo: Contraloría alerta sobre riesgos en aplicación de vacunas

La Contraloría de la República, mediante un control concurrente, alertó riesgos en aplicación de vacunas y gestión de residuos en vacunatorio acondicionado por la Red de Salud de Trujillo, en las instalaciones de una de conocida universidad de La Libertad. Allí se han aplicado 1.308 dosis a personas mayores del asilo de ancianos San José, programa Pensión 65 y de la Red Amanchay.

Entre las situaciones adversas que señala el informe No. 9880-2021-CG/GRLIB-SCC figuran: inadecuada organización y control del stock de vacunas, así como demora en el proceso de identificación de las personas a ser vacunadas, lo que ocasiona aglomeraciones y largas colas al interior y exterior del punto de vacunación.

El documento también detalla que se administró vacunas a 73 personas, presuntamente discapacitadas, que no cumplen con el criterio de ser mayores de 60 años; ello afecta la adecuada estrategia de vacunación y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Otra situación adversa es que la Micro Red de Trujillo no realizó una adecuada gestión y manejo integral de residuos sólidos, no contando con recipientes idóneos en los vacunatorios; asimismo, no se desechan inmediatamente los frascos de vacunas utilizados y el mismo personal que aplica la vacuna trasladan los residuos biocontaminados, hasta el hospital La Noria.