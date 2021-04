Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, San Isidro, Miraflores y Surco son los distritos con más ausencia de miembros de mesa durante estas Elecciones Generales 2021. Así lo pudo confirmar un reportero que se encontraba cubriendo la falta de este personal en el local de votación habilitado en el Jockey Plaza.

El reportero de Canal N encontró a su madre en plena cola cuando este se encontraba entrevistando a los electores afectados por la falta de miembros de mesa titulares y suplentes.

“Estoy desde las 8.00 a. m. Me han dicho que no está armada la mesa porque no hay miembros de mesa aún”, dijo la progenitora del periodista, al promediar las 10 de la mañana.

Ese panorama ha sido muy repetitivo en diferentes locales de votación. De acuerdo al último reporte de la ONPE, al menos el 7% de mesas de sufragio no habían sido instaladas hasta las 10.30 a. m. de este domingo 11 de abril.

Incluso, ante ello, Naciones Unidas hizo un llamado a los jóvenes para que asuman el rol de miembros de mesa, de forma voluntaria y, así, lograr desarrollar estos comicios.

Aunque, hay que recordar, que según las normas electorales, los electores pueden asumir esta función de forma voluntaria, siempre y cuando sufraguen en la misma mesa donde vayan a participar como miembros.

¿Dónde me toca votar? Consulta aquí tu local de votación según ONPE

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial muy sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa. Allí se te indicará el distrito donde votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.