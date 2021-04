Reportan que fallecido hace 15 años figura en lista de personas que deben votar

Un ciudadano reportó vía Twitter que su primo, fallecido hace 15 años, aparece en la lista de personas que tienen que sufragar en las elecciones de este domingo 11 de abril.

Leonardo Ruiz denunció que se enteró del hecho debido a que su prima asistió como miembro de mesa. Ella fue quien se percató que su familiar aparece en el padrón de electores mientras cumplía su deber cívico.

“Mi prima asistió como miembro de mesa y se llevó con la “sorpresa” de que mi primo, quien falleció hace 15 años cuando apenas tenía 13, aparece en la lista de electores. ONPE, mi familia y yo quisiéramos una explicación al respecto”, escribió el usuario de la red social.

Un caso similar se registró en el local de votación del Estadio Nacional. “Mi hermano falleció haces dos meses y días, yo soy la número 294 y él es el 295. Yo tengo todos los documentos probatorios”, declaró una mujer a Exitosa.

“Le he hecho la consulta a los señores de la ONPE, pero me dicen que no saben por qué está ahí. También avisé a los miembros de mesa que mi hermano nunca va a ir porque está muerto”, agregó.

¿Dónde me toca votar? Consulta aquí tu local de votación según ONPE

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se te indicará el distrito donde votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.