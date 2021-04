PNP se pronuncia por caso de cédulas marcadas en ánfora de Pueblo Libre

La Policía Nacional informó que está al tanto de la denuncia que hizo una mujer sobre la presencia de dos cédulas de votación sufragadas dentro de un local de votación en Pueblo Libre.

Según la denuncia que se realizó en redes sociales, la ciudadana halló el ánfora dentro de un aula. Al interior no había ninguna mesa instalada, pero en la caja estaban depositadas dos cédulas con las marcas a favor del partido Fuerza Popular.

Al respecto, el general PNP Jorge Angulo, jefe de la Región Policial Lima, señaló que la mujer se identificó como personera y que su denuncia sí fue recibida, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes, en este caso, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a la Fiscalía .

Para Ángulo, se trata de un caso extraño, ya que, según sostuvo, el ánfora hallada no pertenecía a ninguna mesa de votación.

“ Es un caso bastante especial y atípico porque todas las ánforas de ese local están completas . La ONPE ya ha tomado cartas en el asunto, la Policía Nacional está notificando al Ministerio Público para poder hacer las investigaciones y descartar cualquier hipótesis que haya”, dijo en declaraciones Canal N.

En otro momento, el general PNP aseguró que en el caso de Lima se encuentran monitoreando que todo se lleve a cabo con normalidad en los locales de votación a través de 1.400 cámaras de videovigilancia.

Asimismo, señaló que este domingo 11 la central 105 no ha recibido denuncias sobre hechos criminales, como robos y hurtos, que comúnmente suelen atender.

“En la central 105, el día de hoy no se ha reportado hasta el momento ningún hecho violento derivado del crimen. No ha habido llamado de emergencia de este tipo. Solo en la mañana las personas de la tercera edad llamaban porque no se abrían las mesas, es un tema que lo hemos estado manejando con la ONPE”, agregó.