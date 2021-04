ONPE: se registra ausencia de miembros de mesa en la Biblioteca Nacional

En la Biblioteca Nacional, que fue escogida como nuevo local de votación para miles de peruanos, se instalaron un total de 19 mesas. Sin embargo, solo algunas pudieron dar inicio al proceso electoral 2021 ante la ausencia de los miembros de mesa.

“Por suerte he podido emitir mi voto, pero aún faltan más mesas. Hay un montón de adultos haciendo colas afuera. Mi mesa si estuvo instalada gracias a Dios”, señaló una electora.

Sin embargo, otra de las votantes, a quien no le correspondía ser parte de la mesa de sufragio, tuvo que tomar el lugar de la presidenta de mesa y esperar a que más personas se acerquen al cubículo correspondiente para dar inicio a la jornada electoral.

“Yo no he sido escogida miembro de mesa; pero, la señorita de la ONPE me dijo que como estaba esperando y era la primera, iba a ser la presidenta de mesa. Ahora tengo que esperar a que se complete, pero no llega nadie. Luego, la misma trabajadora me dice que ahora ya no puedo ser porque si viene un personero y me ve se puede anular la mesa. Entonces ¿No entiendo? ¿Qué tengo que hacer?”, manifestó la preocupada mujer.

¿Dónde me toca votar? Consulta aquí tu local de votación según ONPE

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial muy sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa. Allí se te indicará el distrito donde votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.