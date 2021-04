No multarán a votantes cuyas mesas no fueron instaladas después del mediodía

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que para las elecciones 2021 no colocará la multa a aquellas personas que no hayan podido votar porque sus mesas de sufragio no fueron instaladas hasta las 12.00 p. m.

A través de su cuenta de Twitter, la institución anunció que solicitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el padrón de omisos así como la información de aquellas mesas que no fueron instaladas después del mediodía, con el fin de no asignarles la multa electoral correspondiente.

La hora coincide con la norma que establece que el plazo para la instalación de las mesas de sufragio vence al mediodía.

Esto configura un cambio con respecto a otros procesos electorales, ya que antes sí se colocaba la multa a los electores que no votaban incluso si es que la mesa no estaba instalada.

La medida del JNE estaría orientada a evitar sanciones a aquellos votantes que cumplieron con su responsabilidad de acudir a sufragar, pero no lo hicieron por el incumplimiento de los miembros de mesa.

En las primera horas de la jornada electoral se evidenció gran ausentismo de los miembros de mesa en diferentes partes del país, por lo que las mesas de sufragio demoraron en ser abiertas.

Es por eso que también se registraron varios intentos de convencer a otros electores de asumir el cargo para así avanzar con el proceso.