Muñoz critica voto escalonado: Jóvenes debieron acudir a votar primero

Tras emitir su voto en las Elecciones Generales 2021, Jorge Muñoz criticó el sistema escalonado de la ONPE, luego de que miles de jóvenes no acudieran a sus locales de votación a tempranas horas de la mañana.

“Espero que la ONPE pueda aprender de estas situaciones que se han visto el día de hoy, y quizá debería ser al revés, o sea los adultos mayores ser citados en un momento en que ya sabe que algunas mesas están armadas, es decir, hacia el final de la jornada, y hacer que la gente joven venga más temprano porque no le vamos a pedir a un adulto mayor o persona que necesita una asistencia, que sea presidente de mesa. Se tiene que aprender de esta experiencia.”, declaró en Panamericana.

Asimismo, lamentó la falta de empatía de los miembros de mesa al no cumplir con su deber cívico y dejar a merced de los personas vulnerables el inicio de los comicios electorales.

“Yo he hecho mi cola, y he esperado como corresponde. Creo en esta oportunidad creo que por el tema de la pandemia, las personas no han querido ejercer la responsabilidad que les tocaba. Eso hay que cambiarlo. Un miembro de mesa tiene que asumir esta responsabilidad. Me comentaron que mi mesa tuvo problemas con la instalación, pero cuando llegué a las 11 a. m., ya estaba instalada”, mencionó.

