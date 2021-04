Mujer denunció que su hermano fallecido aparece en padrón de la ONPE

“Mi hermano falleció haces dos meses y días, yo soy la número 294 y él es el 295. Yo tengo todos los documentos probatorios”, dijo la mujer a Exitosa Noticias tras llegar al Estadio Nacional a emitir su voto.

Asimismo, precisó que ha hablado con el personal de la ONPE que se encuentra en dicho local de votación, pero afirma que le dijeron que no sabían qué es lo que había pasado.

“Le he hecho la consulta a los señores de la ONPE, pero me dicen que no saben por qué está ahí. También avisé a los miembros de mesa que mi hermano nunca va a ir porque está muerto”, declaró.

¿Dónde me toca votar? Consulta aquí tu local de votación según ONPE

¿Dónde me tocar votar 2021?

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se te indicará el distrito donde votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.

¿A qué hora me toca votar?

Debido a la segunda ola de la COVID-19 en el país, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda el voto escalonado para este domingo a fin de evitar las aglomeraciones y posibles contagios del coronavirus.

La medida sugiere que los adultos mayores y las embarazadas acudan entre entre las 7.00 a. m. y 8.59 a. m. En ese horario, también exhorta que lo hagan las personas con discapacidad y quienes sean vulnerables ante el SARS-CoV-2.