Mujer con discapacidad espera más de cinco horas para votar y multan a su auto

El vehículo de una mujer con discapacidad fue multado luego de que su esposo lo dejara estacionado para acompañarla a votar, debido a que ella no puede caminar. Sucedió en Jesús María.

Según reportó Eduard Mauricio Floriano, esposo de la fémina, grande fue su sorpresa cuando al salir del local de votación se hallaron con un sticker pegado en su carro, donde indicada que había sido multado.

Si bien él reconoció que dejó el auto estacionado en la pista, alega que fue porque un policía les dio el permiso de hacerlo y además se comprometió a salvaguardar el carro, ello al ver que la mujer no podía caminar .

Floriano señala que nunca pensó que su esposa demoraría más de 5 horas en emitir su voto, y menos darse con la sorpresa que su vehículo fue multado al salir del centro de votación.

“Mi esposa es discapacitada, la he traído para que pueda votar, su mesa está desde las siete de la mañana, pero recién se ha instalado hace diez minutos (cuando ya es la una de la tarde)”, manifestó.

“Cuando salgo, me encuentro con la sorpresa de esta infracción, pero antes de estacionarme un efectivo me dijo que él iba a salvaguardar mi vehículo hasta que mi esposa salga tras votar”, agregó el hombre.

Él pide apoyo para resolver el tema de la multa, ya que, según indica, no fue su culpa, si no a la demora en la instalación de la mesa de sufragio. Además, aseguró no poder pagar esa cantidad de dinero debido a que se ha quedado sin trabajo por pandemia.