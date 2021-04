Mascarillas: la mejor barrera contra el coronavirus

Hasta ahora, la vacuna es la única solución para enfrentar al virus , pero mientras no se logre inmunizar a la mayor parte de la población, la mascarilla es la mejor arma para hacerle frente al SARS-CoV-2, que hasta ayer cobró la vida de 54.669 personas, entre ellas las 384 reportadas el viernes: la cifra más alta desde que se declaró la emergencia en el país.

El epidemiólogo Antonio Quispe resalta que nos encontramos en ’'otra pandemia’': la 2.0, fundamentalmente por las variantes que generan un contagio más rápido, que conlleva a más muertes. Y si bien el año pasado las mascarillas de tela podían ser suficientes para protegernos, ahora ya no. El experto r ecomienda usar dos mascarillas, una de tela sobre una quirúrgica, en caso no se tenga una KN95 o N95 .

’'La quirúrgica está diseñada para tener un solo uso, pero si es por pocas horas al día puede servir por dos días, mientras que la KN95 o N95, si se utiliza menos de dos horas por día, puede durar una semana’'.

De la misma opinión es el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, quien resalta que la debilidad del virus está en no poder atravesar las mascarillas, mientras las usemos de manera correcta .

Asimismo, explica que debe cubrir desde encima del puente de la nariz hasta debajo del mentón y que debe estar pegada al rostro. De seguir estos pasos se podrían evitar miles de casos graves, así como muertes, porque, de contagiarse, la carga viral que ingresa sería menor.

Política de Estado

En tanto, Quispe considera que la distribución de las mascarillas debería ser una política de Estado. Asegura que mientras ello no se haga, gente que no tendría que morir lo hará y los primeros serán las personas vulnerables. Agrega que también debe haber fiscalización. ’'Alguien que no usa mascarilla en el peor momento de la pandemia es un peligro para la salud pública’'. Palacios, en tanto, comenta que el CMP hizo la propuesta al Ejecutivo sobre la masificación del uso y distribución de mascarillas; no obstante, no recibieron respuesta alguna.

Cifra récord de decesos

Ayer el país volvió a registrar un récord de fallecidos por Covid-19 confirmados: 384 muertos en un solo día. En la última semana, el promedio ha ascendido a casi 300 decesos diarios, según el analista Rodrigo Parra.

Él señala que esta es la peor época de la pandemia, pues la curva de muertes por toda causa, según el Sinadef, también incrementa y está cerca de superar el pico máximo que fue de 1.116. Actualmente registra una media de 1.114 fallecidos por día.

Asimismo, detalla que la velocidad con la que aumenta la curva de fallecidos, así como la ocupación de camas UCI, es muy rápida, incluso la necesidad de camas UCI se ha duplicado en las dos últimas semanas. Además, a diferencia de la primera ola, en la que los principales afectados eran los adultos mayores, en esta ocasión se observa que personas desde los 30 años se contagian más que antes y también agravan.

Palacios añade que no se han observado peores cifras a lo largo de esta pandemia, como las que hay ahora. E incluso precisa que recién se verán los efectos de Semana Santa, los cierres de los candidatos a la presidencia, así como los viajes de la población para cumplir con su deber cívico. ’'Podría ser que de aquí a tres semanas (los números) estén de espanto’'.

Él, junto a Quispe, señala que lo más probable es que la situación empeore en las siguientes semanas, pues hasta el momento las cifras muestran una tendencia hacia el alza.

Tragedia en Talara por falta de oxígeno

El último viernes se registró una tragedia en Piura que pudo ser evitada. Hasta las 11 p.m. se reportó la muerte de 15 personas por falta de oxígeno, según el jefe del Hospital II EsSalud Talara, Ricardo Zúñiga.

En la tarde del mismo día, el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, señaló a un medio local que, tras conocer los hechos, solicitaron que la Fiscalía de Sullana, que tiene competencia en Talara, inicie una investigación penal y también la intervención de SuSalud.

SuSalud, en tanto, inició la investigación correspondiente. Para ello envió dos equipos de especialistas para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

La palabra

Miguel Palacios Celi, Decano del CMP.

“La gente debe saber que todos estos virus, por más terroríficos que sean, tienen una enorme debilidad, que para nosotros es una ventaja: no penetran la mascarilla. Es muy importante entenderlo”.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.