En el centro de votación del parque zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho) se han formado largas colas de adultos mayores que no pueden ejercer su voto, ya que varias mesas aún no han sido instaladas.

En este lugar tienen que votar alrededor de 11.300 electores, pero desde temprano las personas mayores no pueden avanzar en la fila a falta de miembros de mesa que cumplan con su labor.

“ Las mesas no se instalan, no vienen, no cumplen, mira las colas, y el calo r”, reclama una ciudadana en Canal N.

Varias mesas contaban con dos miembros; sin embargo, de acuerdo a disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estas solo puede abrir si es que cuentan con los tres integrantes. “Faltó el tercer miembro de mesa, yo soy segunda suplente”, aclara una de ellas.

No había jóvenes voluntarios, la fila de estos para votar era muy corta, ya que de acuerdo a la ONPE en el turno de las 7.00 a. m. tenían prioridad adultos mayores, personas con discapacidad y gestantes.

Gunter Rave regala mascarilla a persona de 80 años

El periodista Gunter Rave regaló una mascarilla a persona de 80 años, luego que este acudiera al parque zonal de Huiracocha para cumplir con su deber cívico. Es en ese lugar que el periodista lo entrevistó y no dudó en realizarle un obsequio por el alto contagio de la COVID-19.

El hecho ocurrió cuando el reportero de América Televisión entrevistaba al adulto mayor, el mismo que le dijo que es un miembro del ejército en retiro y que se disponía a cumplir con su deber.

¿Dónde me toca votar? Tu local de votación según ONPE

La ONPE ha dispuesto un link para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

LINK: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Una vez dentro de la plataforma, el usuario tendrá que digitar su número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se le indicará el distrito en el que debe votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.