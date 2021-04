La Libertad: hombre de 77 años da ejemplo al asumir como miembro de mesa

Un ciudadano de 77 años de edad asumió como miembro de mesa debido a que no se presentaron los titulares ni suplentes en su mesa de sufragio . El suceso se registró en La Libertad. El adulto, pese a estar en el grupo de población vulnerable, aceptó el compromiso que en estas contiendas debía estar encargado a los más jóvenes.

Leonidas Corro Flores, a quien le correspondía el número de orden 118 y la mesa n.° 025733, aceptó el cargo para cumplir con su deber cívico tras acercarse a su local de votación ubicado en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo y comprobar que ningún compatriota quería aceptar la responsabilidad.

El hombre mayor acudió en las horas de la mañana junto con su esposa, de acuerdo al cronograma escalonada de votaciones, pero, para su sorpresa y la de los demás votantes, los elegidos como miembros de mesa por la ONPE no se encontraban.

En tanto, los candidatos presidenciales pidieron que los jóvenes asuman este compromiso, que requiere del apoyo de todos y todas para que se desarrollen con normalidad.

Igualmente, el presidente Francisco Sagasti pidió que los ciudadanos cumplan su deber como miembros de mesa, tras acudir a ejercer su derecho de sufragio en el distrito de La Molina.

“No se han podido instalar cuatro de las cinco mesas porque no han venido los miembros de mesa. Quiero hacer una invocación a todos los ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa para que puedan cumplir con su deber, pero también ejercer su derecho de votación“, manifestó Sagasti.

Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, también solicitó que los jóvenes acudan a sus mesas de sufragio para ofrecerse como miembros. El funcionario señaló que son los adultos mayores los que están siendo más responsables al acudir a las urnas.

“El ejemplo que nos están dando los adultos mayores, quienes han acudido temprano a sus mesas de votación para poder sufragar... Esta es una respuesta para todos aquellos que querían postergar las elecciones. Hoy la ciudadanía general nos han dado una lección de participación”, expresó Corvetto.

Cabe resaltar que la multa por incumplir el ejercicio como miembro de mesa asciende a 220 soles , monto que deberá ser pagado en el Banco de la Nación o desde la web pagalo.pe.

Asimismo, si no vas a votar y vives en un distrito designado como no pobre, tu multa será de 88 soles. En cambio, si tu distrito es clasificado como pobre, tu multa por no ir a votar será de 44 soles. Finalmente, si tu distrito es catalogado como pobre extremo, la multa que deberás pagar será de 22 soles.