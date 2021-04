Joven se ofrece como miembro de mesa voluntaria y no se lo permiten

Diversos locales de Lima se encuentran sin iniciar los comicios por ausencia de miembros de mesa y suplentes. Uno de estos puntos es el colegio Sor Ana de los Ángeles del Callao, que presenta largas colas en sus exteriores y tiene cerradas la mayor parte de sus mesas de sufragio.

Ante los problemas que se dan en este centro educativo y el perjuicio que se genera a adultos mayores y personas de riesgo, una joven se ofreció como voluntaria para ejercer como miembro de mesa. Sin embargo, el personal de la ONPE no se lo permite.

Este caso fue reportado por la ciudadana Ana Paola Yamada a través de Twitter, quien señaló que la persona que busca brindar apoyo en el colegio Sor Ana de los Ángeles es su amiga.

“Mesas de votación vacías en el colegio Sor Ana de los Ángeles. Mi amiga desea ofrecerse como voluntaria, pero no le confirman si es posible o no”, escribió en Ana Paola en la red social.

Foto: captura de Twitter / @omnishambles92

La joven también compartió la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que sostuvo con su amiga: “Ya voté, pero varias mesas de este colegio están vacías. Entonces me ofrecí como voluntaria para ser miembro de mesa de otra mesa, y no me saben dar respuesta”, se lee en el mensaje,

Según explica la voluntaria en la misma conversación, algunos personeros de ONPE le dicen que no puede sentarse como miembro de mesa, mientras otros le señalan que se tiene que ver el caso.

¿Dónde me toca votar? Tu local de votación según ONPE

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial muy sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

LINK: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Una vez dentro de la plataforma, el usuario tendrá que digitar su número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se le indicará el distrito en el que debe votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.