Familias acuden a la playa en medio de las elecciones 2021

Debido a las elecciones 2021, las fuerzas del orden se encuentran repartidas entre los distintos puntos de votación del país para supervisar el normal desarrollo de los comicios. En ese contexto, algunas personas aprovecharon la poca vigilancia para acudir a la playa, pese a las prohibiciones que existen para dichos espacios.

Mientras algunos ciudadanos usaban las vías autorizadas para trotar o practicar ciclismo, otros incumplieron las restricciones correspondientes a la visita a las playas y terminaron bañándose en el mar.

Algunos expresaron sus motivos al cometer estas faltas: “Sé que está prohibido, pero quería bajar un rato a tomar aire fresco. En un rato me voy a ir, pero no me faltan ganas de entrar a bañarme”, declaró para América Televisión un hombre que caminaba de la mano junto a su hijo.

Otros aprovecharon las distracciones de los vigilantes para practicar surf, incluso dejando de lado su responsabilidad del voto: “Preferí pagar mi multa y venir a dar mis clases de surf. El aire fresco que se respira aquí no tiene precio”, declaró otro ciudadano.

Foto: captura de América Televisión

Asimismo, las playas de Miraflores también se vieron bastante transitadas por heladeros y otros pequeños comerciantes que buscaron vender sus productos a los transeúntes. No obstante, tras ver las cámaras de la prensa en el lugar, el serenazgo ingresó a la playa para pedir a la gente que se retire.

