Los agentes económicos, sean empresas, familias o el propio Gobierno, actúa sobre lo que presume que sucederá, que son las expectativas.

Robert Lucas, economista estadounidense, profesor de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía 1995, se hizo acreedor a este importante reconocimiento por haber desarrollado la Teoría de las Expectativas Racionales.

El tema de las expectativas, ha estado presente en el análisis económico, antes del trabajo de Lucas, inicialmente con conceptos que hoy se consideran inválidos.

La primera aproximación son las “expectativas estáticas”, que considera que una variable no se modifica en el futuro y sobre esa presunción se actuaba; esto claramente no es correcto, lo que ha quedado ampliamente demostrado, en el contexto actual. Lo que se pudo estimar hace 14 meses, antes de la pandemia, evidentemente hoy no es válido.

Un avance en este análisis, son las “expectativas adaptativas”, que se constituyen sobre la base de información pasada y actual, para estimar el futuro, en un análisis simplista y poco real.

El análisis de Robert Lucas, parte del supuesto que los agentes económicos cuentan con toda la información disponible para pronosticar el comportamiento futuro de las variables económicas y actuar en consonancia con ellas.

Sobre esa base, se presume que se puede estimar, con un alto grado de certeza, lo que ocurrirá en el futuro; sin embargo, puede haber cambios en el contexto que elimine o reduzca esa certeza.

Al momento de escribir esta nota, se desconoce el resultado del proceso electoral y, por lo tanto, no es posible tener certeza sobre el futuro; es probable que al conocer los candidatos que pasarán a segunda vuelta, permita tener un mayor conocimiento de lo que depara el futuro.

Luego de ello, se presume que se cuenta con información suficiente para actuar según los escenarios futuros en el campo político.

Conclusión

La propuesta de Robert Lucas, sobre las “expectativas racionales”, tendrá su demostración con el futuro político del país, cuando los agentes económicos conozcan o crean conocer, toda la información disponible.